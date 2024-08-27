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Суд обязал певицу Настю Ермак, на которую в метро напал мужчина, выплатить штраф за мат

Певица Настя Ермак, убегавшая от мужчины в метро, выплатит штраф

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Телеграм-канал Настя Ермак️

Певица Настя Ермак, на которую напали в метро, выплатит штраф. Об этом сообщает Mk.ru.

Суд обязал артистку выплатить 15 тысяч рублей из-за того, что она ругалась в метро. Соответствующие слова попали на видео, которое снимала в вагоне сама Ермак, когда ее преследовал пассажир метро.

По словам самой девушки, она только цитировала то, что говорил преследующий ее мужчина. Изначально штраф составлял 30 тысяч рублей, но суд снизил его.

«Проигравшей не чувствую себя, но и выигравшей тоже. У меня сейчас абсолютное принятие реальности. Да, я совершила правонарушение, не зная, что этого делать нельзя. Целью моего ролика было показать, что и такое бывает, что люди должны беречь себя», – поделилась девушка.

Инцидент произошел в начале июля в Москве. Певица находилась в вагоне метро с другом, когда один из пассажиров, по ее словам, начал ее снимать. Мужчине не понравилось то, что у девушки были короткие волосы. Таким образом она якобы «позорила русский народ».

Пара решила перейти в другое место, но пассажир следовал за ними и якобы пинал их. Позже Ермак с другом вышла из вагона и обратилась к полиции.

Ранее в Узбекистане стали штрафовать за окладистые бороды.

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