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Врач рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ВСУ Белгородской области

Пострадавший при обстреле ВСУ житель Белгородской области остается в реанимации

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Четверо жителей Белгородской области, которые пострадали при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 августа, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача городской больницы №2 Белгорода Евгений Коровяковский, передает Telegram-канал правительства региона.

«Сейчас один остается в реанимации. Остальные после оказания медицинской помощи переведены в отделения», — сказал специалист.

Коровяковский добавил, что у пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы. В основном повреждения получили туловища и конечности.

Замглавврача отметил, что по всем пациентам были проведены консультации с федеральным центром. Врачи согласовали лечение, а перевод пострадавших в другие больницы не нужен, подчеркнул Коровяковский.

Накануне утром ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Также были повреждены пять многоквартирных домов, четыре частных домовладения, один социальный и коммерческий объект, а также четыре легковых автомобиля.

Вечером того же дня Шебекино подверглось повторному обстрелу со стороны украинской армии. Ранения получили два мирных жителя.

Ранее мэр Белгорода рассказал о восстановлении города после атак ВСУ.

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