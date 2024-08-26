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Шеф-повар рассказал о варианте шашлыка для вегетарианцев

Повар Палкин: шашлык из овощей подойдет вегетарианцам

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Pexels

Вегетарианцам подойдет овощной шашлык, к которому можно сделать необычный маринад. Об этом Pravda.Ru рассказал шеф-повар пекарни Masa Madre Роман Палкин.

«Я с большим уважением отношусь к каждому человеку и в особенности к тем, кто по каким-то причинам отказывается от белка животного происхождения. Здесь открывается один из интереснейших разделов кулинарии — приготовление овощей. <...>Самый простой пример. Можно просто запечь картофель, например, в фольге. А можно его замариновать и потом запечь. Это будет совершенно другой продукт», — сказал повар.

По его словам, для шашлыка можно использовать баклажаны, болгарский перец или кабачок. Их нужно нарезать на кольца толщиной в палец и мариновать. Для маринада можно использовать уксус или цитрусовые — сок лимона, сок апельсина или сок лайма.

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко до этого говорил, что шашлыки стоит готовить в специально оборудованных местах, где предусмотрены технические средства безопасности, чтобы избежать пожаров. Если все-таки появилось желание отправиться в лес, специалист рекомендует запастись водой и, желательно, огнетушителем.

Ранее россиянам рассказали, как получить «вкусные» угли для шашлыка.

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