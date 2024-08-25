В Орле ребенок выжил после падения из окна третьего этажа

В Орле ребенок чудом выжил после падения с третьего этажа, он остался жив благодаря слаженной работе врачей бригады скорой помощи и медиков Консультативно-диагностического центра помощи матерям и детям. Об этом сообщается на официальной странице городской станции скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже и получил серьезные травмы, к моменту прибытия скорой помощи он находился в тяжелом состоянии. Первую помощь пострадавшему оказывали по дороге в больницу, медикам потребовалось шесть минут, чтобы доставить ребенка в приемное отделение Консультативно-диагностического центра помощи матерям и детям.

В пути у ребенка дважды останавливалось дыхание, машину с пострадавшим встречала мультидисциплинарная бригада врачей. В тяжелейшем состоянии малыш был передан врачам детской больницы.

Борьба за жизнь ребенка закончилась победой медиков, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Находке семилетний ребенок проломил череп, выпав из окна.