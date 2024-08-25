Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Орле ребенок выжил после падения из окна третьего этажа

В Орле медики спасли жизнь ребенку, выпавшему с третьего этажа

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

В Орле ребенок чудом выжил после падения с третьего этажа, он остался жив благодаря слаженной работе врачей бригады скорой помощи и медиков Консультативно-диагностического центра помощи матерям и детям. Об этом сообщается на официальной странице городской станции скорой медицинской помощи во «ВКонтакте».

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже и получил серьезные травмы, к моменту прибытия скорой помощи он находился в тяжелом состоянии. Первую помощь пострадавшему оказывали по дороге в больницу, медикам потребовалось шесть минут, чтобы доставить ребенка в приемное отделение Консультативно-диагностического центра помощи матерям и детям.

В пути у ребенка дважды останавливалось дыхание, машину с пострадавшим встречала мультидисциплинарная бригада врачей. В тяжелейшем состоянии малыш был передан врачам детской больницы.

Борьба за жизнь ребенка закончилась победой медиков, он уже выписан на амбулаторное лечение.

Ранее в Находке семилетний ребенок проломил череп, выпав из окна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами