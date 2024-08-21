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Россиянка рассыпала ягоды на железнодорожных путях и попала под поезд

В Карелии женщина попала под поезд, рассыпав на путях ягоды

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Shutterstock/Malbert

В Карелии женщина попала под поезд, пока собирала рассыпавшиеся на железнодорожные пути ягоды, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел 20 августа на железнодорожном перегоне Медвежья Гора — Лумбушозеро, грузовой поезд сбил женщину. Как установили сотрудники полиции, 53-летняя местная жительница вместе со спутником собирала в лесу ягоды, выйдя из чащи пара решила перейти железную дорогу в неположенном месте.

Мужчина перешел пути, а женщина рассыпала ягоды на железнодорожном полотне и решила собрать их в момент приближения состава. Машинист грузового поезда, заметив людей, стал подавать сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, россиянку задело правой стороной габарита электровоза.

Спасти пострадавшую не удалось, по предварительной информации она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Московской области девочка-подросток попала под поезд и выжила.

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