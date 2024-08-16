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HR-специалист перечислила лучшие месяцы для поиска работы

HR-специалист Лоикова: август является лучшим месяцем для поиска работы

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Shutterstock/shisu_ka

Самым лучшим месяцем для поиска работы является август, потому что это время, когда сезон отпусков близится к завершению. Об этом «Москве 24» рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, в этом месяце компании начинают набирать новых сотрудников, поэтому вакансий на рынке труда становится больше. При этом многие соискатели в это время могут еще находиться на отдыхе и не заниматься карьерными поисками. Активность на рынке труда будет также высока в декабре-январе, когда компании начнут закладывать штатные единицы на будущее, отметила специалист. Помимо этого, спрос на работников повышен в марте и апреле.

Эксперт отметила, что в целом на рынке труда ситуация складывается в пользу соискателей, потому потребность компаний в работниках все время растет, однако, к поиску работы рекомендуется относиться серьезно.

«Следует провести ревизию своего резюме: насколько актуальны указанные компетенции и опыт, нужно ли что-то обновить. Также важно самим настроиться и хорошо подготовиться, чтобы достойно продемонстрировать свои навыки работодателю», — заключила Лоикова.

Исследование сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, копия которого есть у «Газеты.Ru», до этого показало, что почти 43% россиян хотели бы расширения соцпакета от работодателей. Еще 23% респондентов отметили, что в настоящее время не имеют соцпакета и ищут работу с его наличием. При этом 17% считают свой текущий соцпакет достаточным, а еще 17% заявили, что не нуждаются в нем вовсе.

Ранее стало известно, как часто россияне меняют место работы.

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