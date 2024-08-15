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В Курской области обсуждают возможность дистанционного обучения с 1 сентября

В Курской области власти могут ввести дистанционное обучение с 1 сентября

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Pixabay

Власти Курской области обсуждают возможное введение дистанционного обучения в регионе, начиная с 1 сентября. Об этом заявил врио заместителя губернатора Курской области Виктор Карамышев в эфире «СоловьевLive».

«Мы сейчас обсуждаем и в ближайшее время будем выносить на оперативный штаб принятие решения о введении с 1 сентября дистанционного обучения», — сказал он.

По его словам, тревоги и сообщения о ракетной опасности объявляются 10-15 раз в день.

«И объявляются они по всей области, потому что сложно сказать, куда полетит ракета», — отметил он.

15 августа в Курской области объявили ракетную опасность десятый раз за день.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что часть беженцев из Курской области отправят в Запорожскую область.

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