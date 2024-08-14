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Россиянам объяснили, влияет ли группа крови на привлекательность для комаров

Энтомолог Марьинский: группа крови не влияет на привлекательность для комаров

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Jim Gathany./Wikimedia Commons

Информация о том, что комары могут чаще кусать людей с определенной группой крови, не имеет научных доказательств. Об этом «Москве 24» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, такую теорию не подтверждает «ни одно крупное исследование». Он допустил, что люди с разной группой крови могут по-разному пахнуть для комаров. Однако и эта информация не доказана. Эксперт уточнил, что насекомых привлекает тепло тела и выдыхаемый человеком углекислый газ. Помимо этого, комары распознают целый набор веществ, которые выделяются вместе с потом.

«Если человек потеет сильнее, кровососущим насекомым его легче найти. То же самое, если он разгоряченный после пробежки. Поэтому кого-то кусают реже, кого-то чаще, но скорее это в первую очередь связано с тем, что человек активно потеет», — указал Марьинский.

В июне Вадим Марьинский говорил, что защититься от комаров в квартире можно с помощью фумигаторов со специальными пластинами, важно также установить противомоскитную сетку. При выезде на природу специалист советует использовать современные спреи-репелленты.

Ранее ученые выпустили с дрона десятки тысяч комаров, зараженных губительными бактериями.

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