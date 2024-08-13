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ООН получила письмо омбудсмена РФ по ситуации в Курской области

В ООН получили письмо омбудсмена РФ Москальковой по ситуации в Курской области

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Global Look Press

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило письмо от омбудсмена РФ Татьяны Москальковой с требованием, чтобы организация осудила нападение ВСУ на Курскую область. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел.

«Мы можем подтвердить получение письма», — заявила она.

11 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека в связи с атаками на Курскую область. По словам омбудсмена, от действий ВСУ пострадали тысячи мирных жителей. Москалькова потребовала от ООН осудить терроризм со стороны Украины и призвала принять меры к недопущению грубого массового нарушения прав человека.

8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области, которые непосредственно примыкают к российско-украинской границе. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим КТО. На этом фоне продолжается эвакуация граждан из приграничных населенных пунктов.

Ранее в МЧС раскрыли объемы гуманитарной помощи для Курской области.

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