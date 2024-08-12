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Врач уронила пациентке стоматологическую отвертку в горло

«Фонтанка»: в Петербурге врач уронила пациентке в горло стоматологическую отвертку

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Depositphotos

В Петербурге пациентку стоматологической клиники госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе со стоматологической отверткой в пищеводе. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из частных клиник в Петербурге, 52-летняя женщина пришла на прием к стоматологу. Во время манипуляций медик случайно уронила в горло пациентки стоматологическую отвертку. Прием пришлось прервать, россиянку госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе.

По словам медика, во время выполнения процедуры с перчатки соскочил инструмент и провалился в полость рта пациентки. Заявлений от потерпевшей в отдел полиции не поступало, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

До этого сообщалось, что россиянка полгода ходила с дырой во рту после визита к стоматологу. Женщина обратилась к врачу, чтобы удалить больной зуб. Спустя некоторое время после визита у нее нашли рану в десне — ее должны были зашить сразу после манипуляций в стоматологии, но не сделали этого, из-за чего там появился гной. Изначально ей попытались заделать отверстие с помощью куска щеки, но это вмешательство оказалось неэффективным. Только спустя полгода россиянке удалось найти специалиста, который помог ей.

Ранее омич отсудил у клиники компенсацию за протезирование, из-за которого лишился двух зубов.

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