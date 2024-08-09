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В Курской области сбили четыре украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: в Курской области сбили четыре украинские ракеты

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре украинские ракеты.

«Наша ПВО отражает атаки ВСУ», — сообщил он.

По его словам, сбито четыре украинских ракеты и четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре украинских беспилотника самолетного типа. По его данным, дроны были уничтожены около 19:00 мск.

Также в ведомстве до этого рассказали, что за ночь российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских дронов. В частности, в небе над Белгородской и Липецкой областями ликвидировали 26 и 19 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) соответственно. Еще семь единиц данного вида техники уничтожили в воздушном пространстве Курской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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