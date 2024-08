В США утверждают, что Ирану стало проще разработать ядерное оружие

Иран продолжает проводить исследования, которые повышают его возможности по созданию ядерного оружия. Однако в американском разведсообществе утверждают, что сейчас Тегеран «не стремится» к этому, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

В июле директор Национальной разведки США представил конгрессу доклад, в котором предупредил законодателей о том, что Иран предпринял шаги, которые могут позволить ему быстрее создать ядерное оружие, если он примет такое решение. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники в американском разведсообществе.

По словам одного из собеседников WSJ, проводимые Ираном исследования могут устранить недостаток научных знаний, который препятствует Тегерану в развитии ядерных технологий.

Ранее МИД России вышел на связь с Израилем и Ираном.