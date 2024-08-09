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В Ливане опасаются, что расширение конфликта с Израилем обрушит экономику страны

Минфин Ливана: война может вернуть страну в каменный век

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Global Look Press

Расширение масштабов конфликта с Израилем может откинуть Ливан в каменный век, банковский сектор страны продолжает находиться в состоянии паралича. Об этом заявил министр финансов Ливана Амин Салями в интервью РИА Новости.

«Банковский сектор находится в состоянии перманентного паралича, а курс обмена валюты подвержен серьезным колебаниям», – отметил Салями.

Министр подчеркнул, что война усугубила и без того тяжелый экономический кризис. Он отметил, что сейчас невозможно говорить о росте экономики или процветании производственных отраслей. По его словам, только восстановление тысяч гектаров сельхозугодий и земель, разрушенных израильскими ударами, обойдется государству в миллиарды долларов.

До этого и.о. главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб обратился к США, заявив, что политика Израиля подрывает усилия по мирному урегулированию ближневосточного конфликта и приближает полномасштабную войну.

Ранее Ливан выпустил по Израилю 25 ракет.

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