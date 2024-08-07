В Англии сиделка украла у пенсионеров деньги, которые они копили на круиз, пишет Mirror. Таким образом супруги хотели отметить 70-летие со дня их свадьбы.

Как пишут СМИ, 19-летняя Оливия Ханна воспользовалась моментом, когда 91-летний Джон Швенн ушел к врачу, и украла деньги из тумбочки. В этот момент дома была жена пенсионера Кристина, но из-за проблем со слухом женщина ничего не заподозрила. Вскоре супруги обнаружили, что $7600, отложенные на круиз, исчезли.

После того, как сын Джона поднял тревогу, с Оливией связался менеджер компании, в которой она работает. Сначала Ханна не хотела обсуждать эту тему, но согласилась выплатить пенсионерам $2500, узнав, что делом заинтересовалась полиция.

Оливия была уволена с работы, кроме того, при обыске в ее доме полиция нашла оставшуюся часть украденных средств.

«Это очень обидно, когда вы дружите с кем-то и относитесь к нему как к члену семьи, а он вас предает и лжет вам в лицо», — прокомментировал ситуацию Джон Швенн.

В итоге сиделка была приговорена судом к шести месяцам тюрьмы за кражу. Ханна признала свою вину и раскаялась в содеянном. Она также должна выплатить $1000 в качестве моральной компенсации пострадавшим.

Ранее сообщалось, что итальянка завещала состояние в $5 млн своей сиделке, а не родственникам.