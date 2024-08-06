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Пушков предрек Британии противостояние между противниками и сторонниками ЛГБТ

Пушков: Британию ждет неизбежное столкновение сторонников и противников ЛГБТ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Великобританию ждет столкновение между сторонниками ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и их противниками. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Еще одно неизбежное столкновение в Британии — между убежденными сторонниками ЛГБТ и убежденными противниками ЛГБТ», — заявил он.

Пушков добавил, что «Британия пожирает саму себя» в попытке совместить несовместимое. Глава комиссии Совфеда по информполитике выразил сожаление, говоря о «настоящем и будущем Британских островов».

По мнению Пушкова, то, что происходит в Великобритании уже демонстрирует то, что «еще только ожидает другие страны Западной Европы».

Свое мнение глава комиссии Совфеда по информполитике выразил в ответ на видео, на котором сторонники ЛГБТ-сообщества проводят парад с веерами, тогда как по улицам города идут агрессивно настроенные противники движения.

До этого Пушков заявил, что на фоне масштабных антииммигрантских протестов в Великобритании новый премьер-министр страны Кир Стармер может уйти в отставку.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток с ножом устроил нападение во время занятий для детей по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей и двое взрослых. После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. Из-за этой информации произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах.

Ранее сообщалось, что премьер Британии пообещал наказать участников беспорядков.

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