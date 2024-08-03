Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвич незаконно держал в своей квартире тигренка

В Москве мужчина незаконно держал тигренка в квартире

В Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В надзорные органы обратились неравнодушные жители одной из многоэтажек в Раменках, они сообщили, что сосед держит дома крохотного тигренка. Мужчину заметили с детенышем тигра в продуктовом магазине.

Специалистам межрайонной и природоохранной прокуратуры потребовалось время, чтобы установить личность москвича, когда он в очередной раз перевозил тигренка, его удалось задержать. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось. Обстоятельства, при которых москвич приобрел животное, устанавливаются, тигренок будет передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где его обследуют ветеринары.

Ранее краснокнижных кречетов стоимостью 11 млн рублей пытались вывезти из России в ОАЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами