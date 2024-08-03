Москвич незаконно держал в своей квартире тигренка

В Раменках сотрудники прокуратуры изъяли у местного жителя тигренка, которого мужчина держал в квартире в качестве домашнего животного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В надзорные органы обратились неравнодушные жители одной из многоэтажек в Раменках, они сообщили, что сосед держит дома крохотного тигренка. Мужчину заметили с детенышем тигра в продуктовом магазине.

Специалистам межрайонной и природоохранной прокуратуры потребовалось время, чтобы установить личность москвича, когда он в очередной раз перевозил тигренка, его удалось задержать. Документов, подтверждающих законность владения животным, у мужчины не оказалось. Обстоятельства, при которых москвич приобрел животное, устанавливаются, тигренок будет передан в Центр реабилитации диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, где его обследуют ветеринары.

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