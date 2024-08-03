Брат подрывника авто Серебрякова рассказал, что общался с ним за день до происшествия

Брат Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве, Алексей рассказал, что переписывался с ним накануне происшествия и тот ничем себя не выдал. Слова Алексея приводит РИА Новости.

«Приходил спам про цифровые деньги — страшилки разные, я у него как, у экономиста, спросил, что это такое. Он сказал, что не верь, это фейк», — рассказал брат обвиняемого.

По словам Алексея, брат не говорил ему о планах поехать в Турцию.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее родители подрывника Серебрякова допустили наличие отклонений у сына.