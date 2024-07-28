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В Дагестане подросток угнал КамАЗ отца и сбил ребенка

В Дагестане подросток на угнанном грузовике сбил ребенка

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Aginc Zetiawan/Shutterstock/FOTODOM

В Кумторкалинском районе Дагестана 17-летний юноша угнал «КамАЗ» отца и устроил ДТП, он сбил школьницу на велосипеде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана».

Инцидент произошел в поселке Тюбе, 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав, угнал у своего отца «КамАЗ». Подросток сбил девятилетнюю девочку, которая ехала по краю проезжей части на велосипеде. Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения, грузовик на высокой скорости снес ребенка.

Пострадавшую доставили в детскую больницу. Медики боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Иные подробности произошедшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Приозерском районе Ленинградской области 16-летняя школьница совершила ДТП на машине матери, девочка задавила слепого восьмилетнего мальчика. Пострадавший госпитализирован, у него диагностированы закрытая травма живота и обширная скальпированная рана правой голени. Состояние ребенка медики оценивают как тяжелое, он находится в отделении реанимации. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Нижнем Новгороде подросток без прав пытался уехать от ДПС, но попал в ДТП.

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