Житель села в Белгородской области погиб в результате обстрела

Житель села Бочковка Белгородской области погиб в результате обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Поступила информация о погибшем мирном жителе в результате обстрела села Бочковка Белгородского района», — написал он, выразив соболезнования его родным и близким.

Гладков уточнил, что мужчина скончался от полученных ранений по дороге в больницу.

Поздно вечером 27 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины.

Он рассказал, что супружеская пара получила ранения при сбросе взрывного устройства с БПЛА на авто в селе Илек-Пеньковка, а в поселке Политотдельский при атаке дрона пострадал 11-летний ребенок.

До этого губернатор заявил об атаках дронов на четыре населенных пункта региона.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.