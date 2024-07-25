Челябинца, сбившего девушку из-за застрявшего в педали сланца, отправили в колонию

В Челябинске водителя, который сбил девушку из-за застрявшего в педали сланца, отправили в колонию. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 2 июля прошлого года на улице Энергетиков. Mitsubishi Carisma наехал на Renault Duster, который пропускал пешеходов на переходе. В результате второй автомобиль сбил 15-летнюю школьницу — она оказалась под днищем машины. Виновник аварии скрылся.

У пострадавшей девушки-подростка диагностировали черепно-мозговую травму, переломы поясничных позвонков и костей таза. Вред, нанесенный ее здоровью, оценили как тяжкий. Несовершеннолетней пришлось перенести три операции.

Суд признал 38-летнего водителя Mitsubishi Carisma виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и сопряженным с оставлением места аварии. Мужчина частично признал вину и пояснил, что потерял управление, когда пытался достать застрявший в педали сланец. Его приговорили к 3,5 года лишения свободы в колонии-поселении и возмещению морального вреда в размере 1,2 млн рублей.

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