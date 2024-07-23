Один из символов Московского зоопарка ушел из жизни

В Московском зоопарке в возрасте 30 лет скончался жираф-долгожитель Самсон Гамлетович Ленинградов — один из символов столичного зоопарка. Об этом сообщается в Telegram-канале парка.

«30 лет — немало для жирафа, это как 100 лет для человека. В природе эти животные в среднем живут 10-15 лет, в условиях зоопарков — около 25. Свой последний год Самсон прожил активно, но 22 июля, не дожив две недели до своего 31-го Дня рождения, он умер», — сообщили в зоопарке.

Самсон Гамлетович приехал в Москву в 1994 году из Санкт-Петербурга и быстро стал одним из самых узнаваемых постояльцев Московского зоопарка. Долгое время жираф жил поблизости от дирекции зоопарка, в павильоне для травоядных.

Как отмечают в дирекции зоопарка, Самсон Гамлетович зарекомендовал себя как общительный и дружелюбный постоялец, который редко оставался в своем доме и часто общался с посетителями.

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