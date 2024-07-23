Появились кадры с места ДТП российской блогерши МотоТани в Турции

Появились кадры с места гибели российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня. Снимок ее мотоцикла опубликовал Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

На фото видны серьезные повреждения у мотоцикла красного цвета, на котором разбилась Озолина. Некоторые запчасти байка разлетелись по сторонам.

Татьяна Озолина попала в аварию в районе Милас Муглы. Женщина совершала переезд в компании двоих мотоциклистов, в какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Она скончалась до приезда скорой.

По информации турецкого агентства Anadolu, мотоцикл, которым управлял турецкий байкер и блогер Онур Обут, столкнулся на трассе между городами Сёке и Милас у деревни Сарычай с мотоциклом Озолиной. Обут выжил в аварии, его госпитализировали.

МотоТаня имела на YouTube почти 2 миллиона подписчиков. Она снимала видео по байк-теме. Последние ролики, опубликованные на канале, были сделаны в Турции незадолго до гибели.

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