Shaman: мы спели у посольства США, Байден снялся с выборов

Российский певец Шаман прокомментировал выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Артист написал в своем Telegram-канале, что Байден отказался принимать участие в выборах после его выступления у американского посольства.

«Родные, мы спели «Я РУССКИЙ» у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», – говорится в посте певца.

21 июля действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

При этом вице-президент США Камала Харрис заявила, что не будет выступать на публике и выдвигать свою кандидатуру на пост президента, пока Байден не обратится к нации.

Ранее Захарова усомнилась, что Байден сам принял решение о выходе из президентской гонки.