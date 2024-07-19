Банки обяжут предоставлять справки об операциях иностранцев

Комитет Госдумы одобрил поправку, в рамках которой кредитные организации могут обязать предоставлять справки по операциям, а также счетам и вкладам иностранцев, которые включены в реестр контролируемых лиц. Документ доступен в думской электронной базебазе.

Как следует из текста поправки, которую одобрил комитет Госдумы по делам СНГ ко второму чтению законопроекта о введении миграционного режима высылки, справки по операциям, счетам и вкладам иностранных граждан и лиц без гражданства будут предоставляться кредитными организациями органам внутренних дел, которые осуществляют миграционный контроль на территории РФ.

Уточняется, что банки должны будут предоставлять сведения об иностранцах, которые включены в реестр контролируемых лиц, предусмотренный законодательством о правовом положении иностранных граждан в России.

Такие сведения будут предоставляться по запросам, направленным руководителями органов внутренних дел или их заместителями.

До этого Центробанк допустил открытие филиалов иностранных банков в РФ. Условием для предоставления разрешения на открытие филиала в РФ для кредитной организации будет отсутствие связей с недружественными государствами.

Ранее США начали угрожать иностранным банкам из-за сотрудничества с РФ.