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Россиянам посоветовали привыкать к глобальному потеплению

Профессор Кислов: россиянам стоит привыкать к глобальному потеплению

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Максим Блинов/РИА Новости

Россиянам стоит начать привыкать к глобальному потеплению, а также жаре и ливням. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, профессор Александр Кислов.

По его словам, в связи с климатическими изменениями в стране властям регионов нужно избавляться от старых деревьев, а также заниматься совершенствованием систем ливневой канализации.

«Нам нужно идти по опыту тех стран, в которых подобное явление происходят чаще. Смотреть, как устроено у них, убирать все старые деревья, совершенствовать систему сброса вод, чтобы ливневые стоки были прочищены. Но проблема в том, что сделать такой ливневый сток, рассчитанный на экстремум — это очень дорогое удовольствие», — отметил Кислов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что понижение температуры ожидается в Москве с четверга, 18 июля. По его словам, уже в субботу в столице будет климатическая норма. При этом в четверг днем максимальная температура составит +25–28°C. Однако 30-градусную жару уже можно не ждать.

Ранее родителям рассказали, как обезопасить ребенка во время прогулок в жару.

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