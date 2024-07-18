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В регионе одна сбитая лошадь стала причиной двух аварий

В Иркутской области из-за одной лошади на дороге произошли два ДТП

Жители Иркутской области пострадали в двух ДТП, причиной которых стала лошадь на дороге. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Оба инцидента произошли на 60-м километре дороги «Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово». По предварительной информации, мужчина за рулем машины марки Honda столкнулся с лошадью, которая по неизвестной причине выбежала на дорогу. Водитель не пострадал.

Спустя некоторое время по этой же дороге ехал россиянин на Fiat. Он обратил внимание на лежащее сбитое животное и хотел его объехать, но сделать этого не смог. В результате машина опрокинулась.

«В момент опрокидывания водитель и его пассажирка выпали из автомобиля, после чего иномарка загорелась», — поделились в ведомстве.

Мужчина за рулем иномарки попал в больницу с травмами, женщину медикам спасти не удалось.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

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