Пожар охватил четыре этажа торгового центра в Китае

В торговом центре в китайском городе Цзыгун в провинции Сычуань произошел крупный пожар, огонь охватил четыре этажа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

В настоящее время огонь охватил первый, четвертый, пятый и шестой этажи 14-этажного здания. При этом верхние этажи окутаны плотным черным дымом.

По данным журналистов, спасатели вывели 17 человек, но в горящем здании могли остаться люди, их количество неизвестно.

На борьбу с пожаром прибыли 20 пожарных машин и 92 спасателя.

7 июля на химическом заводе в китайском городе Чжунтан произошел взрыв с последующим пожаром. Пламя успело распространиться на площади 300 кв. м. до того, как его ликвидировали спасатели. В результате инцидента несколько человек пожаловались на плохое самочувствие и были доставлены в медучреждение.

1 июля в китайской провинции Цзянси произошел мощный взрыв на химзаводе Jiangxi Qiantai New Material Co Ltd в городе Гуйси. Причиной пожара на заводе назвали возгорание масла.

