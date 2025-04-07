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Депутат Рады объяснил желание Трампа получить украинские редкоземельные металлы

Дубинский: Трамп хочет сделку с Украиной, чтобы не допустить конкурентов из ЕС
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Evan Vucci/AP

США хотят заключить соглашение по добыче редкоземельных металлов на территории Украины, чтобы не допустить конкурентов из Евросоюза. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

По его словам, американский президент Дональд Трамп хочет контролировать производство высокотехнологичных чипов, для которого нужны редкоземельные металлы, поэтому заинтересован в сделке с Киевом. Дубинский отметил, что сейчас 60% добычи таких металлов контролирует Китай, и если он вместе с Россией получит доступ к полезным ископаемым на Украине, то для США «это беда».

«Поэтому США предлагают этот проект разделить с РФ, а Украину колонизировать договором о минералах. Причем, сегодня их можно и не добывать — главное, не пустить конкурентов, в том числе из ЕС», — сообщил депутат.

Союзники Украины опасаются возможной утраты Киевом контроля над стратегическими ресурсами. По оценке Politico, в случае доступа России к украинским запасам титана, лития, урана и других критически важных минералов это может стать «катастрофой» для стран Запада. На этом фоне затянувшиеся переговоры между США и Украиной по условиям доступа к минеральным активам осложняют внутреннюю и внешнюю ситуацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Роснедрах объяснили, почему добыча редкоземельных металлов в России развита плохо.

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