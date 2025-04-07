В Венгрии выступили против плана ЕС ответить на пошлины Трампа

Глава МИД Сийярто: Венгрия не поддержит повышение ЕС тарифов в торговле с США

Правительство Венгрии не поддержит ответные меры Европейского союза по повышению пошлин в торговле с США. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей венгерского государства Петер Сийярто по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза по торговле в Люксембурге, передает телеканал М1.

Дипломат уточнил, что Европейская комиссия сейчас готовит меры, которые могут стать ответом на решение Вашингтона о повышении тарифов.

Сийярто не обосновал позицию Будапешта.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34% пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

На этом фоне фондовый рынок США обвалился до уровня начала пандемии коронавируса. Пошлины Трампа также обрушили акции оборонных компаний Европы. По данным Bloomberg, богатейшие люди мира потеряли $208 млрд после введения пошлин США.

Сам Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Ранее торговую войну Трампа объяснили обидами на весь мир.