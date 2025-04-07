Опубликованы данные о военных, получивших на СВО инвалидность

Около 60% бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине с инвалидностью присвоили вторую группу. Об этом сказала заместитель руководителя Федерального центра комплексной реабилитации Елена Морозова, пишет ТАСС.

По ее словам, первая группа инвалидности была присвоена в 14,8% случаев, вторая — в 58,3% случаев, третья — в 26,9% случаев.

«Самое главное, что у них огромная проблема социальной реинтеграции именно потому, что в результате этих сочетанных травм у них также множественные нарушения и ограничения жизнедеятельности», — сказала Морозова.

Недавно президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители, супруги и дети участников специальной военной операции на Украине получат право на дополнительный отпуск за свой счет по уходу за ранеными бойцами, которые проходят лечение или реабилитацию после ранения в зоне конфликта.

А в январе этого года премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил программу госгарантий бесплатной медицины на 2025–2027 годы, в соответствии с которой ветераны СВО продолжат проходить к врачам без очереди.

Ранее сообщалось, что в России хотят ускорить выплату пособий участникам СВО, получившим ранения.