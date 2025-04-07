Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции призвали к мобилизации против «безумной» идеи отправки войск на Украину

Филиппо призвал французов мобилизоваться против отправки войск на Украину
close
John Leicester/AP

Французам нужно выступить против идеи властей отправить войска на Украину. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину. <...> Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной», — написал он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами