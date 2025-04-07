Филиппо призвал французов мобилизоваться против отправки войск на Украину

Французам нужно выступить против идеи властей отправить войска на Украину. Об этом в соцсети X написал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Владимир Зеленский объявил, что французские войска первыми прибудут на Украину. <...> Наша мобилизация против этого безумия и за мир должна быть обширной», — написал он.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Франция станет «одной из первых» стран Европы, которая разместит своих военных на Украине для обеспечения безопасности после завершения вооруженного конфликта.

По его словам, в военный контингент войдут, помимо французских, британские войска.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил о плане стран Евросоюза отправить миротворцев в Киев, Львов и Одессу. Он подчеркнул, что если Украина попросит, то согласие России спрашивать никто не будет.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.