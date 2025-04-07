Трамп призвал американцев не паниковать из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал американских граждан сохранять спокойствие на фоне введения пошлин.

«Не будьте слабыми, не будьте глупыми. Не будьте «Партией паникеров», — написал он.

Глава Белого дома посоветовал жителям США «быть сильными, храбрыми и терпеливыми».

«Результатом будет величие», — подчеркнул американский лидер.

Его слова прозвучали на фоне того, как прошедшая неделя стала для американского рынка акций наихудшей со времен начала пандемии коронавируса, фондовые индексы опустились до минимальных отметок с мая 2024 года.

До этого сообщалось, что пошлины Трампа обрушили акции оборонных компаний Европы. Особенно пострадала немецкая Rheinmetall AG — ее котировки снизились на 27%, что стало крупнейшим однодневным снижением в истории компании. Также упали акции французской Thales SA, немецкой Hensoldt AG, итальянской Leonardo SpA и шведской Saab AB.

Ранее сообщалось, что iPhone подорожает до $2300 из-за пошлин Трампа.