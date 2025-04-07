«Телка Овечкина»: фермер подарил Овечкину корову

Предприниматель из Оренбургской области Руслан Сагитов подарил форварду «Вашингтона» Александру Овечкину корову в честь того, что хоккеист побил рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).Об этом Сагитов рассказал в «ВК».

«Телка Овечкина! №8895. Александр, она твоя», — написал Сагитов.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречались с «Нью-Йорке Айлендерс». Единственная шайба «Кэпиталз» в этом матче стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола, и стал лучшим снайпером в истории. «Вашингтон» уступил «Айлендерс» со счетом 1:4.

Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Каролины» 11 апреля.

Ранее Ольга Бузова назвала Овечкина героем нации.