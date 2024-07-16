Россиянам рассказали, чем чревато чрезмерное безделье

Чрезмерная лень чревата снижением уровня жизни. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила клинический психолог Анастасия Кардиакос. В первую очередь, по ее словам, безделье — это отказ от трудностей, неосознанное сопротивление им.

«Чрезмерная лень ведет к синдрому выученной беспомощности, когда человек раз за разом разучается действовать, проявлять волю, активничать, и все больше стремится к пассивному времяпровождению», — сказала эксперт.

При этом она отметила, что лень может быть следствием депрессивных состояний, психосоматического отказа от активности или профессионального выгорания.

Создатель авторского метода достижения целей «ТрансКоучинг», основатель «Академии ТрансКоучинга» Виталий Наумов до этого объяснил, как повысить продуктивность работников летом. По его словам, руководителю стоит реже использовать «кнут» и чаще вспоминать о «пряниках».

Начальнику необходимо постараться донести до каждого сотрудника, что его работа важна не только для компании, но и для него самого, к примеру, чтобы прокачать какие-либо навыки. Также специалист посоветовал выслушивать подчиненных и проявлять эмпатию.

Ранее россиянам рассказали, что делать если лень застала в разгар рабочего дня.