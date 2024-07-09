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Пять человек погибли в ДТП в Запорожской области

В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек

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Павел Лисицын/РИА Новости

Пять человек погибли и двое пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе МоскваСимферополь в Запорожской области. Об этом в видеообращении сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута, передает ТАСС.

По его словам, пассажирский микроавтобус двигался из Михайловки в сторону Крыма. «Люди ехали на операцию, были сопровождающие. В автобусе находились семь человек, пять из которых погибли, двое помещены в областную больницу в Мелитополе», — рассказал Сигута.

Накануне в Назаровском районе Красноярского края произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика «КамАЗ». В микроавтобусе ехали 18 пассажиров, включая семерых детей. После столкновения и микроавтобус, и «КамАЗ» оказались в кювете. Пострадали трое взрослых и ребенок, они госпитализированы.

6 июля в главном управлении МВД по Воронежской области заявили, что пять человек погибли, пятилетняя девочка получила травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в регионе.

До этого в Севастополе произошла авария с участием автобуса. Инцидент произошел на Стерлецком спуске. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Ранее под Нижним Новгородом опрокинулся автобус с пассажирами.

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