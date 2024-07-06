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ХАМАС может одобрить сделку с Израилем

AP: ХАМАС предварительно одобрил озвученную Байденом сделку с Израилем

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС предварительно одобрило сделку с Израилем, озвученную президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на чиновников в ХАМАС и Египта.

В публикации отмечается, что представители ХАМАС отказались от ключевого требования о том, чтобы Иерусалим дал обязательства по полному прекращению войны на начальном этапе.

Источник AP подчеркнул, что сделка включает в себя полное шестинедельное прекращение огня, а также освобождения ряда заложников, среди которых должны быть женщины, пожилые и раненые. В обмен на это израильская сторона должна освободить сотни палестинских заключенных. Также Израиль должен будет в течение 42 дней вывести свои войска и густонаселенных районов Газы.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти не отказываются от своей позиции по плану американского президента Джо Байдена, согласно которому в секторе Газа необходимо прекратить боевые действия на время освобождения захваченных 7 октября 2023 года заложников.

Ранее военные Израиля заявили, что могут вернуть Ливан «в каменный век».

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