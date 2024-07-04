Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как защититься от инфекций в аквапарках и бассейнах

Врач Сережина: в аквапарках и бассейнах важно пользоваться только своими вещами

close
100%
Shutterstock

Чтобы избежать заражения инфекцией в аквапарке или бассейне, нельзя передавать свои личные вещи посторонним людям. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Пользуйтесь своими полотенцами, тапочками, обувью для плавания и резиновой шапочкой. Если вы хотите воспользоваться шезлонгом, постелите на него свое полотенце, особенно если вы в мокром купальнике. И не рассчитывайте на чистоту полотенец в отелях и других местах, где их могут выдавать бесплатно», — сказала Сережина.

Также она посоветовала внимательно следить за тем, чтобы в рот не попала вода, а также принимать душ как перед купанием, так и после него.

До этого Сережина предупредила об опасности отравления на пикнике в жару. По ее словам, в зной микроорганизмы размножаются гораздо быстрее, особенно в готовых блюдах, таких как салаты, мясные и сырные нарезки, десерты.

Она рассказала, что наиболее распространенными возбудителями пищевых отравлений являются сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, клостридии и кишечная палочка.

Ранее врач объяснил, как не отравиться роллами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами