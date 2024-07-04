Россиянам дали советы, как защититься от инфекций в аквапарках и бассейнах

Чтобы избежать заражения инфекцией в аквапарке или бассейне, нельзя передавать свои личные вещи посторонним людям. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

«Пользуйтесь своими полотенцами, тапочками, обувью для плавания и резиновой шапочкой. Если вы хотите воспользоваться шезлонгом, постелите на него свое полотенце, особенно если вы в мокром купальнике. И не рассчитывайте на чистоту полотенец в отелях и других местах, где их могут выдавать бесплатно», — сказала Сережина.

Также она посоветовала внимательно следить за тем, чтобы в рот не попала вода, а также принимать душ как перед купанием, так и после него.

До этого Сережина предупредила об опасности отравления на пикнике в жару. По ее словам, в зной микроорганизмы размножаются гораздо быстрее, особенно в готовых блюдах, таких как салаты, мясные и сырные нарезки, десерты.

Она рассказала, что наиболее распространенными возбудителями пищевых отравлений являются сальмонеллы, энтерококки, стрептококки, клостридии и кишечная палочка.

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