В Москве наградили служащих муниципалитетов

Служение — это слово, которое лучше всего отражает труд людей, посвятивших свою жизнь работе в органах местного самоуправления. Об этом на церемонии награждения муниципальных служащих, удостоенных звания «Заслуженный работник местного самоуправления», в Кремле заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

На церемонии вручения госнаград он подчеркнул, что муниципальный уровень власти ближе всего к людям, поэтому на представителях муниципального сообщества лежит большая ответственность.

«Президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества в январе этого года подчеркнул, что муниципальный уровень представляет всю систему публичной власти, потому что Вы ближе всего к людям, острее чувствуете их проблемы. Каждому из Вас есть чем гордиться, чем поделиться со своими коллегами не только на муниципальном уровне, но и на региональном, на государственном. Спасибо за вашу работу», — сказал он.

Отмечается, что звание «Заслуженный работник местного самоуправления» впервые было присвоено указом президента РФ 188 представителям муниципального сообщества. Всего госнаграды разного уровня получили 196 человек.

Напомним, предложение об учреждении отдельного звания для работников местного самоуправления было озвучено представителями муниципального сообщества и поддержано президентом России в ходе заседания Совета при президенте по развитию местного самоуправления.

Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за успехи в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, реализации отдельных гос полномочий и развитии местного самоуправления. Одним из главных критериев для его присвоения является стаж работы в органах местного самоуправления, он должен составлять не менее 20 лет.