В МВД рассказали о числе мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку

Более 4 тыс. мигрантов не получили российское гражданство из-за незнания языка — они не справились с экзаменом. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Более 4 тысяч заявителей не смогли получить российское гражданство без знания русского языка. Кроме того, продолжается активная работа по пресечению деятельности организованных преступных сообществ, специализирующихся на фиктивных экзаменах по русскому языку для мигрантов», — заявила Волк.

Официальный представитель российского МВД добавила, что это число мигрантов, не выучивших русский язык, зарегистрировано с 1 января 2024 года.

До этого в Госдуму внесли проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что для получения образования в школе ребенку необходимо владеть русским языком, уметь свободно на нем разговаривать, а также усваивать образовательную программу.

Ранее пресс-секретарь МВД Ирина Волк заявила, что в Подмосковье с помощью дрона обнаружили 45 нелегальных мигрантов, которые незаконно проживали на территории сельскохозяйственного предприятия в деревне Яковлево.