В Брянской области снова уничтожили беспилотник

Пятый с начала суток беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО министерства обороны России», — написал он.

Губернатор Брянской области отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил Богомаз российских военных.

До этого сообщалось о четырех сбитых над регионом БПЛА.

Утром 2 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и над Крымом.

До этого в МЧС РФ заявили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.