Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области снова уничтожили беспилотник

Богомаз: пятый с начала суток беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

close
100%
Shutterstock

Пятый с начала суток беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО министерства обороны России», — написал он.

Губернатор Брянской области отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил Богомаз российских военных.

До этого сообщалось о четырех сбитых над регионом БПЛА.

Утром 2 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и над Крымом.

До этого в МЧС РФ заявили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами