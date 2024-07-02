В Брянской области снова уничтожили беспилотник

Пятый с начала суток беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Трубчевским районом Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Еще один летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Трубчевского района силами ПВО министерства обороны России», — написал он.
Губернатор Брянской области отметил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил Богомаз российских военных.
До этого сообщалось о четырех сбитых над регионом БПЛА.
Утром 2 июля Минобороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской областями и над Крымом.
До этого в МЧС РФ заявили, что сотрудник ведомства пострадал при повторной атаке украинского беспилотника на город Шебекино в Белгородской области. По данным МЧС, инцидент произошел, когда пожарные тушили загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили на парковке у торгового центра.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.