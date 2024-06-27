Под Волгоградом подростки напали на полицейских

В Волгоградской области нападение на сотрудников МВД закончилось уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ.

О ситуации правоохранители узнали после публикаций в СМИ. На кадрах с места инцидента заметно, как в поселке Быково молодые люди применяют силу к полицейским. При этом сотрудники МВД действовали законно. Получили ли они какие-либо травмы, не уточняется.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

На данный момент в СК РФ проводят мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства инцидента. Помимо этого, специалисты ведомства устанавливают причастных. Ход расследования на контроле у руководства управления СК.

До этого в Дагестане поймали подростка, который пытался отобрать оружие у полицейского и напал на него с ножом. Предварительно, причиной агрессивного поведения стала месть за двоюродных братьев, которые отбывают наказание.

Ранее во Внуково задержали мужчину, который напал на полицейского и вывихнул ему плечо.