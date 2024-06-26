Неизвестная женщина напала на волгоградку на остановке и покусала ее

В Волгограде неизвестная набросилась на 25-летнюю женщину на остановке и покусала ее. Об этом в Telegram-канале сообщает V1.RU.

По информации издания, инцидент произошел на остановке ЦПКиО. По словам пострадавшей, неизвестная женщина странного вида напала на нее и покусала за руку. Спустя несколько дней конечность опухла и посинела, также пострадавшей сделали укол от столбняка в область лопатки — теперь она испытывает в этом месте сильную боль. Кроме того, ей прописали антибиотики.

Информации о личности женщины, напавшей на волгоградку, не поступало. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Петербурге девушка едва не откусила гениталии возлюбленному. Пара поссорилась и она пошла на крайние меры. В беседе с полицейскими пострадавший мужчина уточнил, что претензий ни к кому не имеет.

Ранее пассажирка укусила бортпроводника во время посадки в самолет и никуда не улетела.