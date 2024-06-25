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В России с 25 июня заблокируют 81 СМИ Евросоюза

МИД: Россия с 25 июня ограничит доступ к ряду СМИ Евросоюза

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Россия с 25 июня ограничит доступ со своей территории к вещательным ресурсам ряда средств массовой информации Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.

Таким образом российская сторона отвечает на принятое 17 мая Советом ЕС решение о запрете «любой вещательной активности» трем российским СМИ, которое вступает в силу 25 июня.

«Вводятся встречные ограничения доступа с территории РФ к вещательным ресурсам ряда СМИ государств — членов Евросоюза и общеесовских медиаоператоров, систематически распространяющих недостоверную информацию о ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

24 июня ЕС принял 14-й пакет санкций в отношении РФ. В том числе региональное содружество определилось с датой вступления в силу запрета на вещание трех российских и одного чешского СМИ.

Санкции коснулись новостного агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты». Также под ограничения попал портал Voice of Europe, который базируется в Праге.

Решение об ограничении их деятельности было принято еще в мае, но до сих пор соответствующие меры не вступили в силу. Ожидается, что вещание этих СМИ в странах — членах объединения запретят с 25 июня.

Ранее украинские журналисты пожаловались на давление властей на СМИ.

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