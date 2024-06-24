Стали известны подробности перестрелки на границе РФ и Абхазии

По факту стрельбы на границе с Россией Генпрокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по четырем статьям уголовного кодекса страны. Об этом надзорное ведомство сообщило на своем сайте.

По данным Генпрокуратуры, в воскресенье, 23 июня, примерно в 16:00 в районе села Гячрыпш, Гагрского района, злоумышленники подъехали к контрольно-пропускному пункту «Псоу» на белой иномарке. Они 27 раз выстрелили из автомата Калашникова.

В результате один из мужчин был ранен в брюшную полость, другой — в грудь, третий — в ногу. Находившаяся рядом женщина получила огнестрельное ранение правого плеча.

«В результате стрельбы, трое граждан были доставлены в Гагрскую ЦРБ», — рассказали в надзорном ведомстве, уточнив, что одного из раненых спасти не удалось.

До этого стало известно, что правоохранительные органы Абхазии по факту перестрелки на границе с Россией возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Абхазии.

Ранее муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике.