Россиянин получил письмо от «Минфина» и отдал мошенникам 5 млн рублей

Житель Кабанского района Бурятии взял в кредит пять миллионов рублей после общения с мошенниками из «Минфина». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Житель Кабанского района Бурятии искал в сети способы дополнительного заработка и нашел объявление о работе на бирже. С мужчиной связались неизвестные и порекомендовали пройти регистрацию на биржевом портале, спустя некоторое время он получил письмо из министерства финансов о назначении персональных менеджеров.

По видеосвязи они объяснили ему, какие действия нужно предпринять для вложения денег и на какие счета их перевести. Потерпевший оформил несколько онлайн-кредитов в банке и перевел деньги по указанным номерам на общую сумму 5 млн рублей. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.

До этого сообщалось, что аферисты убедили мать участника СВО продать жилье за бесценок и отдать им 7,5 млн рублей. С женщиной связались неизвестные, которые убедили ее в том, что кто-то якобы хочет взять на россиянку кредит. Помимо этого, они играли на тревоге за сына-военного. Затем, по словам мошенников, кто-то якобы выставил ее четырехкомнатную квартиру на продажу. Жилье россиянка продала всего за 6,5 миллиона рублей, еще миллион взяла из своих накоплений. Все средства она отправила аферистам.

Ранее москвич доверился телефонным мошенникам и потерял 40 млн рублей.