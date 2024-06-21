Токаев поручил найти подозреваемых в нападении на казахстанца в Киеве

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правоохранительным органам установить местонахождение подозреваемых в нападении на оппозиционера и гражданина республики Айдоса Садыкова в Киеве. Об этом сообщил советник и пресс-секретарь президента Берик Уали, передает Tengri news.

21 июня генеральная прокуратура Украины сообщила об установлении личностей, причастных к покушению на Садыкова. Этими лицами оказались граждане Казахстана Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев.

Уали заявил, что казахстанская сторона готова сотрудничать с правоохранительными структурами Украины, в том числе по линии Интерпола для поиска подозреваемых.

Инцидент произошел 18 июня в Шевченковском районе Киева. Автомобиль оппозиционера получил несколько выстрелов в тот момент, когда он со своей женой находился в салоне. 56-летнего Айдоса Садыкова госпитализировали в тяжелом состоянии, его супруга Наталья не пострадала. Садыкова связала покушение с оппозиционной деятельностью мужа. Киевская прокуратура начала досудебное расследование.

Садыков — автор оппозиционного казахстанского Telegram-канала «Басе» (59 тыс. подписчиков). В течение последних лет он критиковал действующие власти Казахстана, в том числе и нынешнего президента страны Касым-Жомарта Токаева, а также выступал с поддержкой протестов в Казахстане в 2022 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Казахстан направит запросы в Киев по нападению на оппозиционера Садыкова.