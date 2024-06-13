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Россиянка полгода ходила с дырой во рту после визита к стоматологу

Mash: в Новосибирске после визита к врачу женщина полгода ходила с дырой по рту

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Shutterstock

Жительница Новосибирска отправилась к стоматологу, после чего нашла у себя дыру из носа в рот. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, учительница обратилась к врачу, чтобы удалить больной зуб. Спустя некоторое время после визита у нее нашли рану в десне – ее должны были зашить сразу после манипуляций в стоматологии, но не сделали этого, из-за чего там появился гной.

Как рассказала сама женщина, травма существенно повлияла на ее здоровье. У россиянки наблюдались проблемы с дыханием. Помимо этого, она не могла есть, так как пища забивалась в рану.

Женщина обратилась к врачам. Изначально ей попытались заделать отверстие с помощью куска щеки, но это вмешательство оказалось неэффективным. Только спустя полгода ей удалось найти специалиста, который помог ей.

По словам женщины, она обращалась в Минздрав, но там ей ответили, что не видят ошибки врача. Россиянка обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Краснодаре после операции на зубах у россиянки опустился глаз.

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