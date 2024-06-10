В Иваново из-за задымления эвакуировали посетителей драмтеатра

Заместитель директора Ивановского областного драматического театра Александр Воронов сообщил ТАСС об эвакуации из-за задымления на крыше здания.

«На крыше сначала был громкий хлопок. Потом сработала пожарная сигнализация. <…> Тут много машин: пожарные, следственный комитет, скорая, газовая», — поделился Воронов.

В региональном МЧС сообщили, что на крыше проводились ремонтные работы. В результате инцидента травмы получил один человек.

Telegram-канал «Иваново. Происшествия» сообщал о взрыве в театральном комплексе. По информации Telegram-канала, взорвался газовый баллон во время проведения ремонтных работ.

До этого радиостанция RMF24 сообщала, что на оружейном заводе Меско в польском городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв.

Один человек получил ранения. После взрыва начался пожар. На месте ЧП работают пожарные и полицейские.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.