Названы две версии убийства активиста Еговцева

Зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева убили, когда он возвращался из магазина домой в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, последние два дня общественник находился дома на больничном с температурой. 6 июня, когда ему стало лучше, он вышел за продуктами. Убийца караулил его с ножом в подъезде. Отмечается, что Еговцев «дал ему отпор, но из-за болезни справиться с преступником не смог».

По данным Shot, рассматриваются две версии убийства. Первая — неразделенная любовь к супруге общественника Екатерине. Два месяца назад у нее объявился поклонник из прошлого. Он преследовал пару и признавался Екатерине в любви. Самому Еговцеву угрожал и два месяца назад дошло до драки.

Вторая версия — профессиональная деятельность. «Зов народа» написал несколько десятков жалоб на российских звезд. В том числе на Лолиту Милявскую, Аллу Пугачеву, Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), Анастасию Ивлееву и др.

7 июня Еговцева нашли с множественными ножевыми ранениями. Общественник скончался от потери крови.

Ранее Baza сообщила, что Еговцев пожаловался полиции на преследование перед убийством.