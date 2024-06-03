Посещаемость интернет-энциклопедии «Рувики» превысила 3,5 млн человек в месяц

К концу июня, когда с момента открытия интернет-энциклопедии «Рувики» исполнится год, создатели проекта ожидают преодоления рубежа в 2 млн статей на сайте. Об этом сообщается на портале проекта.

По словам генерального директора интернет-энциклопедии «Рувики» Владимира Медейко, за год работы было создано более 36 тыс. материалов, заключено соглашение о партнерстве с Российской академией наук, Президентской библиотекой, Музеем Москвы, Московским планетарием и другими экспертными площадками.

Он отметил, что команда проекта обновила интерфейс, добавила новый функционал. Появилась возможность настраивать шрифты и темы, прослушивать статьи в аудиоформате, в том числе в сокращенном виде, становиться не только автором платформы, но и экспертом.

Посещаемость энциклопедии превысила 3,5 млн человек в месяц, платформа стала появляться на первых строчках в поисковой выдаче, добавил Медейко.

«У нас много амбициозных планов на ближайшее время. Уже до конца 2024 года мы представим обновление «Рувики», которое будет включать взаимодействие с нейросетями. Мы продолжим улучшать пользовательский опыт, в процессе разработки игровые механики для авторов», — сказал Медейко.

Также он сообщил, что платформа будет расширять сотрудничество с экспертными организациями.

В честь годовщины энциклопедии на сайте платформы объявлен конкурс, который продлится с 1 по 30 июня. Три автора «Рувики», выбранные случайным образом, смогут получить денежные призы от платформы — 50 тыс. рублей.